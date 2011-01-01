عدة منشآت جديدة مرتقب استلامها خلال السنة الجارية بولاية الأغواط

بواسطة المسار العربي / غ.ك

يرتقب أن يتعزز قطاع الشباب والرياضة بولاية الأغواط خلال السنة الحالية باستلام عدة منشآت جديدة عبر مختلف البلديات, حسبما علم من مصالح الولاية.

ويتعلق الأمر باستلام مرتقب لثلاثة مسابح إثنان منها بعاصمة الولاية وثالث ببلدية بليل ( حاسي الرمل ) , ومسبحين جواريين ببلديتي حاسي الدلاعة ووادي مرة , وهي المنشآت الرياضية والترفيهية التي ستساهم في ترقية السباحة في أوساط شباب تلك المناطق سيما مع حلول الفترة الصيفية , وفق المصدر .

كما سيتدعم القطاع باستلام مركبين رياضيين جواريين بكل من بلديتي البيضاء ووادي مزي , مع الإشارة إلى تواصل أشغال إنجاز هيكل رياضي مماثل ببلدية الحاج المشري , مثلما أشير إليه.

وينتظر كذلك أن تفتح قاعة متعددة النشاطات (1.000 مقعد ) أبوابها لفائدة الشباب ببلدية الأغواط , وذلك من أصل ثلاث قاعات حظيت بها الولاية ضمن البرنامج القطاعي للسنوات الأخيرة.

وفي سياق توفير المرافق الشبانية , إستفادت الولاية من بيتين للشباب ببلديتي تاجموت وبليل ( حاسي الرمل ) , الأمر الذي من شأنه تشجيع المبادلات الشبانية .

للإشارة فإن قطاع الشباب والرياضة بولاية الأغواط بصدد التحضير لتزويد ستة ملاعب رياضية جوارية لكرة القدم بالعشب الإصطناعي عبر عدد من المركبات الرياضية الجوارية المنتشرة ببلديات الولاية .