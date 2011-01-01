خنشلة...استلام سبعة هياكل تربوية مطلع الدخول المدرسي المقبل

بواسطة المسار العربي / ق.م

سيتم مطلع الدخول المدرسي المقبل بخنشلة استلام سبعة (7) هياكل تابعة لقطاع التربية في مختلف الأطوار التعليمية, حسب ما علم من المدير المحلي للتربية عبد السلام بودونت.

و أوضح ذات المسؤول في ندوة صحفية بمقر مديرية التربية أن هذه الهياكل التي سيتم فتحها لاستقبال التلاميذ يجري إنجازها بعاصمة الولاية خنشلة و هي الهياكل التي من شأنها-حسبه- تعزيز القطاع بالولاية من حيث المنشآت و تقليص الاكتظاظ الذي تشهده أقسام بعض المؤسسات التربوية.

و تتمثل هذه المؤسسات وفقا لذات المتحدث في أربعة (4) مجمعات مدرسية اثنين منها يقعان بمحاذاة طريق بغاي بمدينة خنشلة تقدمت نسبة إنجازهما 10 بالمائة و مجمعين مدرسيين آخرين بكل من القطب العمراني الجديد و بمنطقة الواجهة العمرانية الجديدة بذات المدينة و اللذين بلغت نسبة تقدم أشغال إنجازهما 80 بالمائة.

و سيتم أيضا استلام ثلاث (3) ثانويات بكل من منطقة الواجهة العمرانية الجديدة و طريق فرنقال بالإضافة إلى طريق عين البيضاء و التي تتراوح أشغال إنجازها حاليا بين 70 و 80 بالمائة وفقا للسيد بودونت الذي لفت إلى أنه سيتم بالموازاة مع فتح هذه المؤسسات التربوية دخول سبعة (7) مطاعم مدرسية جديدة حيز الخدمة خلال الموسم الدراسي المقبل.

يذكر أنه تم بولاية خنشلة رفع التجميد عن 27 مشروعا في قطاع التربية يشمل مؤسسات تربوية و مطاعم مدرسية و أنصاف داخليات و عمليات تهيئة و ترميم و تجهيز حيث تم الشروع في الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع التي تسيرها كل من مديريتي التربية و التجهيزات العمومية مثلما تمت الإشارة إليه.