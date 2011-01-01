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الجمهورية الصحراوية تشارك في اجتماع خبراء دول الاتحاد الافريقي حول مسائل الجنسين و تمكين المراة.
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

تشارك الجمهورية الصحراوية بوفد من وزارة الشؤون الاجتماعية و ترقية المراة، في اجتماع خبراء دول الاتحاد الافريقي المعنيين بمسائل الجنسين و تمكين المراة، و الذي يندرج ضمن اشغال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين و تمكين المراة.

و تمهد الدورة الحالية التي تعقد بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، لبحث و اعتماد استراتيجية الاتحاد الافريقي الجديدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المراة، و اعتماد البطاقة الافريقية للاداء الجنساني، و المتضمن عرض التقدم المحرز  في انشاء صندوق المراة الافريقية.

اعمال اللجنة الفنية المتخصصة التي انطلقت على مستوى الخبراء من 7 الى 9  و تستمر على مستوى الوزراء يومي 10 و11  ماي 2018، من المقرر ان تجري تعديلا على منبر سياسات  المراة و مسائل الجنسين و التنمية كضرورة ملحة لاعتماد الاعلان الرسمي للاتحاد الافريقي حول المساواة بين الجنسين في افريقيا.

و تساهم الجمهورية الصحراوية بحصيلة هامة لنتائج السياسات الوطنية الموجهة لتمكين المراة و التي تاتي انسجاما مع دعوات الاتحاد الافريقي لحث الدول الاعضاء على اعتماد  سياسات و مخططات ترمي الى تنفيذ مقررات قمم و مؤتمرات الاتحاد الافريقي ذات العلاقة بموضوع المراة و التنمية.

و تحضر الجمهورية الصحراوية فب اجتماعات هذه الدورة، بوفد من الخبراء يضم السيدة ماميها الشيخ البشير المديرة المركزية بوزارة الشؤون الاجتماعية و ترقية المراة و المنسقة مع الاتحاد الافريقي، مرفوقة باعضاء من طاقم البعثة الصحراوية باديس ابابا، فيما ينتظر ان تحضر وزير الشؤون الاجتماعية و ترقية المراة السيد محفوظة محمد رحال في الاجتماعات الوزارية يومي 10 و 11 ماي الجاري.

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