تحرير 1000 أسير من قبضة "بوكو حرام" في نيجيريا

بواسطة المسار العربي / ق.د

أعلن الجيش النيجيري أنه تم إنقاذ أكثر من ألف شخص كانوا أسرى لدى جماعة بوكو حرام المسلحة. وقال المتحدث باسم الجيش البريغادير جنرال تيكاس تشوكو، إن معظم الذين جرى تحريرهم هم نساء وأطفال وشباب كانوا أرغموا على القتال في صفوف "بوكو حرام"، لكن من غير الواضح متى جرى تنفيذ هذه المهمة التي شملت 4 قرى بولاية بورنو. وصرح تشوكو أن المهمة جرى تنفيذها بالتعاون مع قوة مهام خاصة دولية من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر وبنين حيث تم إنشاؤها خصيصا لمحاربة "بوكو حرام". يذكر أن بوكو حرام التي تنشط بصفة رئيسية في شمال شرق نيجيريا والمناطق المجاورة أثارت رعبا في أنحاء العالم عام 2014 باختطافها ما يربو على 200 تلميذة غالبيتهن من المسيحيات من بلدة تشيبوك. ومنذ عام 2009 لقي ما لايقل عن 20 ألف شخص حتفهم في هجمات شنتها بوكو حرام، وفر حوالي 2.5 مليون شخص من أعمال العنف في شمال شرق نيجيريا مع وجود 5 ملايين آخرين يعتمدون على المساعدات الغذائية بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.