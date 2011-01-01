"فوتوكوبي" أفضل فيلم بمهرجان فاتن حمامة السينمائي

بواسطة المسار العربي / ق.ث

فاز الفيلم المصري (فوتوكوبي) بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي أسدل الستار على دورته الرابعة بالقاهرة.

الفيلم بطولة محمود حميدة وشيرين رضا ومن تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري.

تضم لجنة تحكيم المهرجان المخرج هاني لاشين والسيناريست محمد حفظي والممثلة نورهان والمخرج أدهم الشريف والأكاديمية غادة جبارة عضو مجلس نقابة المهن السينمائية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري (الأصليين) بطولة منة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وإخراج مروان حامد.

شملت مسابقة المهرجان 20 فيلما من مصر وسوريا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وإسبانيا وإيطاليا.

وفاز الفيلم الإسباني (إثارة أم مفاجأة) إخراج دانيال بيرنال بجائزة أفضل فيلم قصير كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم (عطر بغداد) للمخرجة الأردنية رؤى الغمراوي.

وقالت المخرجة والمنتجة ماجي أنور مؤسسة ورئيسة المهرجان لرويترز عقب حفل الختام وتوزيع الجوائز بسينما الحضارة في ساحة الأوبرا ”سعيدة جدا بما قدمته الدورة الرابعة للمهرجان.. هدفنا تخليد اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة ودعم المواهب الشابة والمشاريع السينمائية المستقلة“.

وأضافت ”بالطبع مثل أي مهرجان مستقل نواجه صعوبات كثيرة لكن تفاعل الجمهور مع المهرجان ومشاركته في الندوات وورش العمل يدفعنا إلى الاستمرار بكل قوة“.

ونظم المهرجان ورش عمل في الديكور والموسيقى التصويرية والمونتاج وتسويق وتوزيع الأفلام.

وكرم المهرجان في دورته الرابعة الموسيقار راجح داود والمنتج محمد العدل والممثلة نادية خيري والممثل نبيل عيسى واسم الفنان الراحل إسماعيل ياسين إضافة إلى الممثلة إلهام شاهين التي حصلت على درع التميز.