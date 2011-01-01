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بلماضي يتنافس على جائزة أفضل مدرب في قطر
38 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل مدرب في الموسم الحالي 2017 - 2018. ويتنافس الثلاثي، الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل والبرتغالي فيريرا مدرب السد مع الدانماركي مايكل لاودروب مدرب الريان على جائزة الأفضل هذا الموسم. ويعد الجزائري بلماضي هو الأقرب للفوز بالجائزة بعد قيادته للدحيل للفوز بلقبي دوري نجوم قطر وكأس قطر. كما قاد الفريق القطري للتأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه اليوم نظيره العين الإماراتي في ذهاب ربع النهائي. بينما ساهم البرتغالي فيريرا في منافسة السد على لقب الدوري هذا الموسم، إضافة لتأهله لنهائي كأس قطر والذي خسره الفريق مؤخرا لصالح الدحيل.

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