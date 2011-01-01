المنتخب الجزائري الأولمبي يواجه نظيره المصري وديا يومي 3 و 6 جوان المقبل

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يواجه المنتخب المصري الاولمبي نظيره الجزائري في لقاءين وديين شهر جوان المقبل استعدادا للمنافسات الدولية المقبلة, حسبما أعلنت عنه الاتحادية المصرية لكرة القدم على حسابها بموقع "تويتر".وأوضح نفس المصدر أن المواجهتين ستلعبان بالجزائر يومي 3 و6 جوان المقبل. وستكون هاتان المواجهتان مسبوقتان بلقاء ودي آخر للأولمبي المصري أمام تونس يوم 29 ماي بتونس. ويحضر الفريق الوطني الجزائري للدورة الكروية لألعاب البحر المتوسط 2018 المقررة بتاراغونا (اسبانيا), وحملة التصفيات للكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.