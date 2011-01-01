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الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لِفئة أقل من 20 سنة

طاقم تحكيم ايفواري لإدارة لقاء الجزائر مع غانا
37 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عيّنت “الكاف” طاقم تحكيم ايفواري لإدارة مباراة الذعاب بين الجزائر مع غانا والمقرر لها الجمعة المقبل بملعب 5 جويلية الاولمبي انطلاقا نت الساعة السادسة برسم بِرسم الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لِفئة أقل من 20 سنة. ويُدير لقاء الذهاب حكم الساحة أبو كوليبالي، بِمساعدة مواطنَيه وزميلَيه بي فاليري غوهو وأو هيرمان ديزيري نغوه. أما رهان العودة المقرر له يوم 18 من الشهر الجاري سيديره حكم الساحة المالي بوبو طراوري، بِمساعدة مواطنَيه ومُساعدَيه أبو بكر كينتا وأداما سيديكي كوني.

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