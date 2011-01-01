الجزائري غربال يدير لقاء المصري البورسعيدي مع الهلال السوداني

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيمي تحكيمي جزائري لإدارة مباراة المصري والهلال السوداني برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكاف . وتجرى هذه المباراة 16 ماي الجاري على ملعب الهلال بمدينة أم درمان. ويقود المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال ويعاونه كل من مقران قوراري مساعد حكم أول وابراهيم الحملاوي سيدي علي مساعد حكم ثاني بالإضافة إلى عبد الرازق أعراب حكماً رابعاً. فيما سيتولى محسن علي رجب من دولة زنزبار مراقب المباراة، ويتولى المالاوي داود الفين سوليمان مهام المنسق العام للمباراة ، بينما يقوم الرواندي ميشيل جاسينجوا بمهام مراقب التحكيم.