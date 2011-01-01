صفقة انضمام محرز إلى مانشستر سيتي مهددة بالفشل

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت صحيفة "دايلي مايل" الإنجليزية أن صفقة انتقال النجم الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي الإنجليزي باتت مهددة بالسقوط، بسبب دخول عدة لاعبين جدد اهتمامات المدرب الإسباني بيب غوارديولا. ويتعلق الأمر بكل من البلجيكي إيدين هازارد والجامايكي ليون بايلي والهولندي جاستين كلايفيرت والأمريكي كريستيان بيليزيتش والبرتغالي جيلسون مارتينز. ويسعى بطل إنجلترا لتدعيم صفوفه بلاعب جديد في مركز الجناح، وذلك تحسبا لمنافسات الموسم القادم، وبصفة خاصة النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا. ومما لاشك فيه أن غوارديولا يبحث من خلال توسيع قاعدة الخيارات لتجنب سيناريو شبيه للذي عاشه في المركاتو الشتوي الأخير، وذلك عندما رفض ليستر سيتي التفويض في رياض محرز، بسبب عدم رضاه عن المقابل المادي الذي تم اقتراحه عليه. وشهد مردود رياض محرز تراجعا رهيبا في النصف الثاني من الموسم الحالي، حيث اكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين فقط، كما أسهم نجم الجزائر في 22 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 39 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.