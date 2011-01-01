خبراء الكرة في فرنسا يشيدون بـجوكر الجزائر حسام عوار

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أشاد خبراء الكرة بقناة "كنال بلاس" الفرنسية بالقدرة الفائقة التي أظهرها حسام عوار، نجم أولمبيك ليون ذو الأصول الجزائرية، في التأقلم مع جميع المراكز التي أشركه فيها المدرب برونو جينيسيو. وتظهر إحصاءات موقع "هوسكورد" أن عوار لعب في 7 مراكز منذ بداية الموسم، وهي الوسط المدافع والوسط المكلف بالربط بين الخطوط وصانع الألعاب والجناح الأيمن والجناح الأيسر ولاعب الوسط الأيمن ولاعب الوسط الأيسر. وأطلق خبراء القناة الفرنسية الشهيرة على عوار لقب "الجوكر"، باعتباره نجح على الرغم من صغر سنه في تقديم الإضافة في جميع المراكز التي لعب فيها. وفي أول موسم له كأساسي في صفوف بطل فرنسا في 7 مناسبات، شارك لاعب منتخب فرنسا للشباب في 42 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6 أخرى. وشهدت القيمة السوقية للاعب في "ترانسفير ماركت"، الموقع الألماني المختص بتحديد أسعار اللاعبين صعوداً صاروخياً، إذ باتت تقدّر بـ25 مليون يورو، بعد أن كانت في حدود 800 ألف يورو في شهر أكتوبر الماضي.