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رفض العودة إلى مشكله الأخير مع ماجر

تايدر يفتح باب العودة إلى "الخضر"
49 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

فتح أمس الدولي الجزائري سفير تايدر المحترف في الدوري الأمريكي باب العودة إلى المنتخب الوطني رغم علاقته الباردة مع الناخب الوطني الحالي رابح ماجر والذي دخل معه في حرب إعلامية عقب المباراة الودية أمام إيران والتي جرت بالنمسا. وقال تايدر في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” بأنه فخور بتمثيل "الخضر "،مضيفا أنه عاش لحظات لا تنسى مع المنتخب. ورفض تايدر العودة إلى المُشكل الأخير الذي وقع بينه وبين ماجر مؤكدا أن تركيزه الحالي مُنصب على تطوير مُستواه وتقديم أفضل العروض مع فريقه إيمباكت مونريال .

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