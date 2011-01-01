بن شيخة مرشح لتدريب الصفاقسي أو مولودية وجدة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يبدو أن التقني الجزائري عبد الحق بن شيخة قرر تطليق البطولة الجزائرية والعمل خارج الوطن بعد ما حدث له مع وفاق سطيف . وكشفت أمس تقارير صحفية أن بن شيخة قد يعود إلى البطولة التونسية للإشراف على الصفاقسي حيث يتواجد على أجندة هذا الفريق في حال تعثر المفاوضات مع الفرنسي روجي لومير . ورشحت ذات التقارير كذلك بن شيخة فى العمل في الدوري المغربي مع فريق مولودية وجدة حيث أن إدارة هذا الاخير بدأت مؤخرا في البحث عن مدرب له خبرة كبيرة في حال الانفصال عن المدرب الحالي عزيز كركاش.