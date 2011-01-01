أبواب مفتوحة على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمدية

بواسطة المسار العربي / محمد.م

نظم صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمدية نهاية الأسبوع المنصرم أبوابا مفتوحة على مستوى مقر الوكالة تحت شعار تجهيزات الحماية الفردية ،التزام للمستخدم و حق للعامل وعرفت مشاركة أبواب المفتوحة حول و تحت شعار تجهيزات الحماية الفردية ،التزام للمستخدم و حق للعامل،

بمشاركة الحماية المدنية و السلطات المحلية و عدد من أرباب العمل الخواص و كذا الشركات الأجنبية الناشطة عبر تراب الولاية حيث تم توزيع مطويات وتقديم إرشادات حول الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية التي تصادف العمال أثناء أداء وظائفهم خلال التحسيس و التوعية كما تم ايضا تقديم شروحات حول أهمية تجهيزات الحماية الفردية للعامل و المستخدم ،بالإضافة إلى إبراز المعايير و المقاييس المتعلقة بتجهيزات الحماية الفردية في مجال النظافة و السلامة المهنية و طب العمل و المستمدة من المعايير الدولية، إضافة إلى إعلام أرباب العمل بالتدابير الازمة للوقاية من الأخطار المهنية، ،وخلال هذه التظاهرة كشف مدير الوكالة جمال زيتوني أن مصالحه سجلت انخفاض بنسبة 50 % في حوادث العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بالسنة الفارطة على مستوى الولاية بفضل الحملات التحسيسية التي تقوم بها الوكالة ،كما سجلت 827 حادث عمل منها 21 حادثا مميتا،في حين سجل 759 حادث عمل في سنة 2017 منها 11 حادثا مميتا، أما في الثلاثي الأول من السنة الجـارية فقد أضاف مدير الوكالة أنه قد سجل خلاله 182 حادث عمل منها 02 حادثا مميتا،وأشار ذات المتحدث إلى أن مصالح الوقاية من الأخطار المهنية على مستوى الوكالة قد ساهمت بدرجة كبيرة في التخفيض من حوادث العمل و ذلك من خلال الخرجات الميدانية و حملات التوعية التي تقوم بها على مستوى الورشات و المؤسسات خاصة الناشطة في قطاعات البناء و الري و الأشغال العمومية ،حيث قامت هذه الأخيرة بـ 04 حملات تحسيسية مقابل 40 عملية مراقبة و خرجات ميدانية على مستوى تراب الولاية. و في آخر حديثه أشار مدير الوكالة جمال زيتوني إلى ضرورة التحلي بالوعي و الحذر في أوساط العمل و الإلتزام بمعايير السلامة المهنية و احترام القواعد الأساسية لحماية العامل في أوساط العمل تحت مبدأ الوقاية خير من العلاج .