مصالح الأرصاد الجوية تحذّر من رياح وزوابع رملية

بواسطة المسار العربي / ل.ش

حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على مستوى عدد من ولايات الجنوب بداية من اليوم

وحسب التنبيه الذي نشرته صفحة الديوان الوطني للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن هبوب زوابع رملية بداية من الساعة التاسعة صباحا ستشهدها ولايتي أدرار وتمنراست، فيما ستشهد ولاية الوادي هبوب زوابع رملية بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين .

وبالعودة إلى توقعات الطقس، فتتوقع ذات المصالح على المناطق الغربية تشكل ضباب وسحب سفلى مع بعض الأمطار المتفرقة خلال الصبيحة على السواحل والسهوب ليصبح بعدها الطقس من صافي إلى غائم جزئيا، مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة على المناطق الداخلية والمرتفعات إحتمال أن تؤدي لتساقط بعض الامطار.

أما على المناطق الوسطى، فيتوقع تشكل ضباب وسحب سفلى خلال الصبيحة، يحتمل أن تؤدي لتساقط بعض الأمطار على السواحل ليصبح بعدها الطقس صافي على العموم، مع إحتمال تشكل بعض الرعود على المناطق الداخلية بداية من الظهيرة.

وفيما يخص المناطق الشرقية، فيتوقع تشكل سحب عابرة بداية من الصبيحة ليصبح بعدها الطقس من صافي الى غائم جزئيا، مع تشكل بعض الرعود على المناطق الداخلية والأوراس خلال الظهيرة، في حين سيكون الطقس فب الجنوب مشمس إلى غائم جزئيا.

أما بخصوص درجات الحرارة، فيتوقع تسجيل درجات حرارة فصلية حيث ستتراوح ما بين 17 الى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.