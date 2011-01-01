استرجاع الأرشيف يواجه عقبات كثيرة

بواسطة المسار العربي /

أكد المدير العام لمركز الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي ، الجزائر تواجه عقبات كتيرة بخصوص استرجاع الارشيف من فرنسا.

وأوضح عبد المجيد شيخي اليوم الاثنين عشية إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، للإذاعة الجزائرية، ان الخيط ليس مقطوعا بين الجزائر وباريس، لكن العقبات كثيرة بخصوص استرجاع الأرشيف المتواجد بفرنسا مشيرا إلى أن الجزائر متمسكة بحقها في الحصول على النسخ الأصلية لأرشيفها.

واعتبر المدير العام لمركز الأرشيف الوطني ، أن المفاوضات جارية لكنها لم تصل بعد إلى نتالئج ملموسة مبرزا الجهود المبذولة لتوسيع دائرة المطالبة في الحصول على تضامن الدول التي سلب منها ارشيفها وتجنيد الطاقات الفاعلة لاسترجاع الأرشيف من خلال تكوين لجنتين على مستوى الأرشيف الدولي والجامعة العربية.

التنسيق مع عديد القطاعات يحقق نتائج أفضل في جمع المادة التاريخية

وشدد المدير العام لمركز الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي على أهمية العمل الجماعي والتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية لتحقيق نتائج أفضل في جمع المادة التاريخية.

وأبرز عبد المجيد شيخي أن تجنيد وسائل الجامعات ومراكز البحث والمركز الوطني للأرشيف الوطني مع وزارتي الثقافة والمجاهدين ووضع برنامج عمل موحد يمكن أن يحقق نتائج أفضل بكثير من نتائج العمل الانفرادي فيما تعلق بجمع المادة التاريخية.

وأقر ضيف الأولى بنقص العنصر البشري المؤهل الذي يمتلك خبرة كافية في هذا المجال على مستوى المركز الوطني للأرشيف معتبرا أن المهمة ليست بالبسيطة كما يعتقدها البعض بالنظر إلى مساحة الجزائر الشاسعة التي تتطلب إمكانيات بشرية كبيرة للتمكن من تجميع المادة التاريخية ووضعها تحت تصرف الباحثين والطلبة ومعرفة مصدرها وتدرجها إلى غاية وصولها رفوف مركز الأرشيف الوطني.

وفي هذا الصدد أكد ذات المسؤول أن مؤسسة الأرشيف الوطني تضطلع بدورين أساسيين هما جمع المادة التاريخية ورقية كانت أم صوتية من أي مكان ، فيما الدور الثاني يتمثل في إعداد المادة وتحضيرها للباحثين ووضعها تحت تصرفهم وتقديم كل المعلومات المتعلقة بالمصدر.

وعاد المدير العام لمركز الأرشيف الوطني إلى التذكير باستلام أزيد من 30ألف نسخة أرشيف من اللجنة الدولية للصليب الأحمرمتعلقة بعمل هذه الهيئة الإنسانية في السجون والمحتشدات الجزائرية إبان الثورة التحريرية و استلام مئات الوثائق التي تؤرخ للعلاقة بين الجزائر ونظيرتيها السويد والدنمارك ما بين القرن 16و18.