طلب تأشيرة الحج مستمر إلى غاية 15 ماي

بواسطة المسار العربي / أ.م

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج أن "إدخال البيانات طلبا للتأشيرة ستستمر إلى غاية يوم 15 ماي 2018 كأخر أجل"، حسب ما جاء في بيان للوزارة. وجاء في البيان أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تذكر بما جاء في بلاغها السابق المؤرخ في 22 أبريل 2018 بخصوص المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج أن عملية إدخال البيانات طلبا للتأشيرة تم الانطلاق فيها يوم 17 أبريل 2018 وستستمر إلى غاية يوم 15 ماي 2018 كأخر أجل". وعليه تدعو وزارة الداخلية المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 2018 الحائزين على دفاتر الحج والمتأخرين عن دفع تكلفة الحج بضرورة التقدم في أقرب الآجال إلى فروع وكالات بنك الجزائر في جميع الولايات بغرض دفع التكلفة وتقديم ملفاتهم على مستوى مصالح المقاطعات الإدارية والدوائر حتى يتسنى لهذه الأخيرة استكمال إجراءات ملء دفاتر الحجاج وطلب التأشيرة في الآجال المحددة"، يضيف بيان وزارة الداخلية.