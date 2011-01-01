شرطة البليدة تساعد طلبة الباك و البيام على التخلص من التوتر النفسي

بواسطة المسار العربي /كهينة.ب

أطلقت مصالح أمن ولاية البليدة وبالتنسيق مع مديرية التربية، ككل سنة، مبادرة جوارية للمرافقة النفسية والتربوية لفائدة التلاميذ و الطلبة المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة لجميع الأطوار شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، و الابتدائي على مستوى المؤسسات التربوية داخل إقليم الاختصاص، بهدف المرافقة النفسية للتلاميذ المقبلين على شهادتي البكالوريا والمتوسط تزامنا مع اقتراب موعد الامتحانات، حيث ترمي هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على التلاميذ مع حلول الامتحانات النهائية لمختلف الأطوار، يشرف عليها إطارات وأخصائيون نفسانيون التابعين لأمن ولاية البليدة يستفيد منها عدد كبير من التلاميذ من مختلف المؤسسات التربوية الموزعة عبر تراب الولاية، كما يقوم الأخصائيون النفسانيون بتقديم جملة من الإرشادات والتوجيهات للتقليل من حدة الضغط النفسي، وطرق المراجعة، بالإضافة إلى تلقينهم لمختلف تقنيات الاسترخاء.