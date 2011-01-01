Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

العملية يشرف عليها إطارات وأخصائيون نفسانيون

شرطة البليدة تساعد طلبة الباك و البيام على التخلص من التوتر النفسي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /كهينة.ب

أطلقت مصالح أمن ولاية البليدة وبالتنسيق مع مديرية التربية، ككل سنة، مبادرة جوارية للمرافقة النفسية والتربوية لفائدة التلاميذ و الطلبة المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة لجميع الأطوار شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، و الابتدائي على مستوى المؤسسات التربوية داخل إقليم الاختصاص، بهدف المرافقة النفسية للتلاميذ المقبلين على شهادتي البكالوريا والمتوسط تزامنا مع اقتراب موعد الامتحانات، حيث ترمي هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على التلاميذ مع حلول الامتحانات النهائية لمختلف الأطوار، يشرف عليها إطارات وأخصائيون نفسانيون التابعين لأمن ولاية البليدة يستفيد منها عدد كبير من التلاميذ من مختلف المؤسسات التربوية الموزعة عبر تراب الولاية، كما يقوم الأخصائيون النفسانيون بتقديم جملة من الإرشادات والتوجيهات للتقليل من حدة الضغط النفسي، وطرق المراجعة، بالإضافة إلى تلقينهم لمختلف تقنيات الاسترخاء.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 