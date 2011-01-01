موسم الاصطياف 2018 بالطارف... انطلاق برنامج واسع لصيانة مختلف محاور الطرقات

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تم الانطلاق في برنامج واسع لصيانة وتنظيف محاور الطرقات عبر مختلف مناطق ولاية الطارف تحسبا لموسم الصيف 2018 حسب ما علم من المدير المحلي للأشغال العمومية . و أوضح السيد عبد الرزاق كموش أنه علاوة على متابعة صيانة الإشارات المرورية الأفقية على ما يقارب 371 كيلومتر من الطرقات الوطنية و الولائية فقد تم تثبيت 116 من أصل 2470 لوحة عمودية مبرمجة لتسهيل عبور المصطافين . وبخصوص الإنارة العمومية سيتم تدعيم 72 كيلومتر من الطرقات بين الطرق الوطنية و الاجتنابية بما في ذلك بوثلجة و شبيطة مختار و عين العسل ابتداء من الحدود الغربية للولاية نحو ولاية عنابة وإلى غاية مدخل مدينة القالة لضمان السلامة و أمن السياح والمسافرين . وأكد ذات المسؤول أنه تجرى أشغال استكمال ازدواجية الطريق الوطني رقم 44 على مسافة 10 كيلومتر بين بوثلجة و الطارف و على مسافة 1,5 كيلومتر بين بوقوس و المدخل الغربي لعين العسل. وأشار مدير الأشغال العمومية إلى أنه إضافة إلى تركيب 2 كيلومتر من الحواجز الإسمنتية عبر مختلف المناطق الحساسة فقد تم الشروع في سلسلة من العمليات في إطار برنامج دوري لصيانة حواف الطرقات على مسافة 691 كيلومتر موضحا أن الورشة تهدف إلى تخليص الطرق من مختلف النفايات وغيرها من مصادر التلوث البيئي أو عوامل أخرى متسببة في حرائق الغابات. كما أفاد ذات المصدر بأنه تم اقتناء آلتين لتنظيف الأرصفة بمداخل المدن على مسافة 91 كيلومتر موضحا أنه قد أجريت عدة دوارات بين سيدي مبارك (الشط) وبوقوس و الذرعان بغية تسهيل حركة مستعملي الطريق. وشدد في ذات السياق على أهمية عمليات إعادة التأهيل هذه التي تستهدف 178 ممهلا من بينها تلك التي أقيمت دون احترام المعايير المطلوبة. وفي إطار الاستعدادات لموسم الاصطياف 2018 , أشار إلى إطلاق برنامج تطوعي لتنظيف الشواطئ المفتوحة للسباحة و ذلك منذ مارس الماضي بمشاركة عديد المديريات الولائية على غرار البيئة والشباب والرياضة والسياحة والصناعات التقليدية وبالاشتراك مع الحركة الجمعوية و ديوان السياحة. و يصل عدد الشواطئ المفتوحة للسباحة بولاية الطارف إلى 15 شاطئا , يضيف نفس المسؤول , مذكرا بأن الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2018 سيكون في الفاتح من جوان القادم.