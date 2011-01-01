تلمسان... مستشفى دائرة ندرومة يتعزز بجناح جديد ب 100 سرير

بواسطة المسار العربي /ق.و

تعزز مستشفى "الشهيد عبد القادر زرهوني" لدائرة ندرومة (ولاية تلمسان) بجناح جديد والذي أشرفت على تدشينه السلطات الولائية .

ويضم هذا المرفق الذي يتسع ل 100 سرير مركزا جديدا لتصفية الدم بقدرة استيعاب 10 مصابين بالقصور الكلوي يوميا ومصالح للولادة والجراحة العامة والطب الداخلي ومصلحة للأشعة تسمح بإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومختلف أنواع الأشعة الأخرى ومخبرا لتحاليل الدم كما أبرزه المدير الولائي للصحة والسكان بغدوس عبد القادر.

وسيسمح هذا الجناح المتشكل من ثلاثة طوابق بالتكفل بمرضى دائرة ندرومة عبر جميع مصالحه وتقليص عدد الذين يتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلمسان خاصة في مجالات طب النساء و التوليد و الجراحة العامة و جراحة الأطفال و العظام استنادا لذات المصدر.

يذكر أن هذا الجناح الجديد الذي يندرج في إطار توسعة مستشفى ندرومة قد كلف انجازه 800 مليون دج فضلا عن 500 مليون دج أخرى لتجهيز جميع مصالحه بالمعدات الطبية الحديثة .

تجدر الإشارة الى أن مستشفى ندرومة أصبح يتسع اجمالا ل 140 سرير بعد عملية التوسعة التي خضع لها حسب الشروحات المقدمة .

وتم على هامش مراسم التدشين تنظيم اليوم الطبي الجراحي الثالث حول موضوع "الصحة للجميع" بذات المستشفى نشطه أطباء في مختلف التخصصات.

وأكد مدير الصحة والسكان خلال هذا اللقاء أن التغطية الصحية بولاية تلمسان تتطور إلى "المستوى الأحسن" وهذا ما يعكسه تقلص عدد الوفيات من الأطفال وحديثي الولادة وانخفاض معدل الإصابة بالسكرى وارتفاع ضغط الدم والتكفل الجيد بمرضى السرطان وغيرها من المؤشرات الاخرى.

وأفاد بأن مستوى التغطية الصحية سيرتقي إلى الأفضل خلال العام المقبل بفتح المرافق الصحية التي هي قيد الإنجاز من بينها 13 عيادة متعددة الخدمات و3 مصالح للاستعجالات عبر عديد البلديات ومستشفى يتسع ل 60 سرير ببلدية مرسى بن مهيدي إلى جانب فتح 3 وحدات للأم والطفل.

وينتظر تخرج خلال السنة الجارية بمعهد تكوين القابلات لتلمسان دفعة تتكون من 376 عون في شبه الطبي من بينهم 17 قابلة لتوظيفهم عبر هذه الوحدات.

وأضاف ذات المسؤول أن مديرية الصحة والسكان تسجل في القطاع الخاص عمليات لإنجاز 9 عيادات ومركز لتصفية الدم وأخر للتأهيل الوظيفي .

وشهد هذا اليوم الطبي الجراحي الثالث أيضا تكريم عدد من متقاعدي مستشفى "الشهيد عبد القادر زرهوني" لندرومة.