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اتحاد عمال التعليم والتربية والتكوين الصحراويين يعبر عن تضامنه مع الإعلاميين الصحراويين محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي
2 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.د

أعلن اتحاد عمال التعليم والتربية والتكوين الصحراويين ، عن انضمامه للحملة التي أطلقها اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين تضامنا مع الإعلامِيَيْنِ الصحراويَيْنِ محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي ، واللذين دخلا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الاعتقال التعسفي نتيجة نضالهما ونشاطهما السياسي والإعلامي الذي يعري الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الصحراويين .

 

واستنكر بيان للاتحاد ، تلفيق إدارة الاحتلال المغربي اتهامات لا أساس لها من الصحة للإعلامِيَيْنِ الصحراويَيْنِ ؛ وهو ما دفع بهما إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة القمع والتعذيب من طرف أجهزة القمع المغربية.

ودعا اتحاد عمال التعليم والتربية والتكوين الصحراويين ، المنتظم الدولي ومجلس حقوق الإنسان ، إلى الضغط على نظام الاحتلال المغربي من أجل إطلاق صراح النشطاء الإعلاميين وكافة المعتقلين السياسيين بسجون الاحتلال المغربي ، مناشدا المنظمات والجمعيات والنقابات عبر العالم إلى التنديد بهذه الممارسات القمعية وضرورة الضغط على الاحتلال المغربي من أجل احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

كما دعا البيان كافة منتسبي اتحاد عمال التعليم والتربية والتكوين الصحراويين ، إلى التضامن مع محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي في إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى تلبية مطالبهما المشروعة والإفراج عنهما وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام حرية الرأي والتعبير من أجل كشف زيف ومغالطات النظام المغربي وكسر التعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة ، وتسليط الضوء على واقع انتهاكات حقوق الإنسان وما يرتكبه نظام الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة.

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