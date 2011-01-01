ألمانيا وفرنسا تؤيدان الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

بواسطة المسار العربي /ق.د

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن برلين وباريس لا تزالان تعتقدان أنه من الضروري الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وقال ماس في لقائه مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في ضواحي برلين، الاثنين: "نحن على يقين بأن هذا الاتفاق يجعل العالم أكثر أمنا، ومن دونه سيصبح العالم أقل أمنا". وأضاف أن ألمانيا وفرنسا لا تريان بدائل حقيقية لآليات الإشراف على البرنامج النووي الإيراني إلا الآلية التي ينص عليها الاتفاق الحالي. وشدد على أن برلين وباريس وكذلك بريطانيا تؤيد الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني من حيث أنها خطوة صحيحة في اتجاه الحد من انتشار الأسلحة النووية. وتابع في الوقت ذاته: "نسعى بحزم لإنقاذ هذا الاتفاق، وطبعا ننتظر قرارا من وشنطن. لكننا مستعدون لدعم هذا القرار مهما كان". من جانبه أكد لو دريان أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا قررت الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 بغض النظر عن قرار الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق يحد من الانتشار النووي وهو السبيل الصحيح لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".