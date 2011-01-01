تاتيانا غاريدو تقدم عرضها "فلامينكو انتيمو" بالجزائر العاصمة

بواسطة المسار العربي /ق.ث

أبهرت راقصة الفلامينكو الاسبانية الشهيرة تاتيانا غاريدو بالجزائر العاصمة الحضور بعرض فلامينكو متميز. ويعتبر عرض "فلامينكو انتيمو" الذي تشارك به اسبانيا في فعاليات الطبعة ال19 لمهرجان الثقافة الأوروبي بالجزائر عرضا استثنائيا يبرز عراقة فن الفلامينكو إحدى أقدم رقصات حوض المتوسط. وأمتعت تاتيانا غاريدو في ثوبها الأحمر مرفوقة في الغناء بخوان مانويل غرانادوس و خافيير رودريغاث و في الايقاع بخوسي مانويل كايثاريس الجمهور الغفير بأداء محترف تناول التراجيديا و العنف و الأحاسيس و أساليب التواصل وعكس مدى تحكما في لغة الجسد. خلال الجزء الثاني من السهرة رقص خازييل ناهين على وقع أغاني عصرية احتفالية و ايقاعية. تنحدر تاتيانا من عائلة فنية تكونت على يد أمها ماريا غوارديا غومث أحد وجوه الفلامينكو الشهيرة إلى جانب ماريو مايا و خافيير بارون و أنطونيو كانالس ورافائيل دي كارمن. إلى جانب اهتمامها بالرقص المعاصر، تتلقى الفنانة التي اعتلت مسرح قاعة "مانويل دي فاليا" بغرناطة في سن 13 سنة دروسا في الرقص على يد أندريس ويليامز عضو في الباليه الوطني لكوبا. وتتواصل فعاليات الطبعة ال19 للمهرجان الثقافي الأوروبي الذي انطلق يوم الخميس المنصرم إلى غاية 13 مايو بالجزائر العاصمة و عنابة قسنطينة و تلمسان ووهران. ويشارك نحو عشرين بلدا من الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا و البرتغال وبلغاريا و السويد و هولندا في هذا الموعد السنوي المنظم منذ 2000 من قبل وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر.