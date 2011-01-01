محليو "الخضر" يطيرون إلى إسبانيا تأهبا لودية السعودية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

طار أمس وفد المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين إلى مدينة قادش الاسبانية تحسبا للمواجهة الودية التي تنتظرهم في التاسع من الشهر الجاري أمام السعودية. وأجرت أمس العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية لهم قبل شد الرحال إلى إسبانيا. وجرت الحصة بحضور كافة التعداد تحت قيادة الناخب الوطني ماجر بعد لاعبي إتحاد العاصمة والذين سحقوا يونغ افريكانز التنزاني برباعية كاملة في افتتاح دور المجموعات من منافسة كاس الكاف . وأصر اللاعبون في صورة نعماني وعبد اللاوي والشريف الوزاني على تشريف الجزائر أمام السعودية وإقناع الناخب الوطني رابح ماجر بالظفر بمكانة أساسية مع المنتخب الأول تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة. كما اجمع اللاعبون على الروح الأخوية التى تسود التربص قبل هذه المباراة والتي شددوا خلالها على تحقيق الفوز رغم إقرارهم بصعوبة المهمة أمام منافس يحضر للمشاركة في نهائيات كاس العالم بروسيا.