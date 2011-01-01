شرطة المدية تساعد طلبة الباك و البيام على التخلص من التوتر النفسي

بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

أطلقت مصالح أمن ولاية المدية وبالتنسيق مع مديرية التربية، ككل سنة، مبادرة جوارية للمرافقة النفسية والتربوية لفائدة التلاميذ و الطلبة المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة لجميع الأطوار شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، و الابتدائي على مستوى المؤسسات التربوية داخل إقليم الاختصاص.وذلك في اطار تفعيل السياسة الجوارية المنتهجة من طرف قيادة المديرية العامة للأمن الوطني. الحملات التحسيسية التوجيهية هاته، و التي جاءت على شكل زيارات بيداغوجية اشرف عليها إطارات من أمن ولاية المدية، مرفوقين بأخصائيين نفسانيين تابعين للأمن الوطني، والتي تم من خلالها تقديمهم مجموعة من النصائح والشروحات ، الإرشادات حول كيفية مراجعة الدروس والتحضير للامتحانات دون ارتباك أو قلق، لتمكينهم من التغلب على الحالات النفسية التي تنتابهم بإقتراب موعد الامتحانات. وترمي هذه العملية إلى التحضير النفسي للتلاميذ المقبلين على هاته الامتحانات المصيرية من أجل تخفيف التوتر وإقناعهم بقدرتهم على النجاح،حيث شملت المبادرة، تدريب الطلبة و التلاميذ المقبلين على الامتحانات على تقنيات الاسترخاء، ومساعدتهم على التخلص من التوتر والاضطرابات التي تواجههم، حيث باشر الأخصائيين النفسانيين المكلفين بهذه المهمة في عملية تدريب التلاميذ على تقنية الاسترخاء للقضاء على القلق والاضطرابات التي تواجه المقبلين على امتحان البكالوريا. المبادرة هاته استحسنها التلاميذ الذين تفاعلوا مع الأخصائيين النفسانيين من خلال الأسئلة و الاستفسارات التي قدموها لهم، بالإضافة إلى أولياءهم و أساتذتهم، الذين ثمنوا مجهودات مصالح المديرية العامة للأمن الوطني التي تبذلها لإنجاح مثل هذه المبادرات و الوقوف إلى جانب أبناءهم كل سنة.