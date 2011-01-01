انطلاق منافسة على رئاسة حمس يوم الخميس القادم

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي السادس لحركة مجتمع السلم، أبوبكر قدودة، فتح باب الترشح للتنافس على رئاسة الحركة الخميس المقبل في الإنتخابات التي تجرى السبت القادم بالعاصمة.

وقال قدودة امسإن باب الترشح لقياة حركة مجتمع السلم سيفتح في اليوم الأول من مؤتمرها السادس والاستثنائي المقرر في 10 ،11 و12 من الشهر الجاري ضمن الشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر حمس أن كل الإجراءات الإدارية والقانونية قد تمت ولم يكن هناك أي مشكل فيها، وتم تحضير كافة الوثائق التي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر بعد اللقاءات التي تمت على مستوى 1500 بلدية عبر كل الولايات .

وأكد ذات المتحدث أن المؤتمر المقبل هو محطة أمل لهذا الحزب في مجال تعزيز الفعل الديمقراطي كرسالة مهمة لكل الطبقة السياسية، قائلا “مؤتمر نرتجي منه الديمقراطية والتطوير وهذ ما لمسناه من تفاعل وحرص من قبل المناضلين والمحبين والمناصرين في الندوات الولائية والبلدية وكذلك الندوات المتخصصة إيمانا بقوة الحركة كرقم فاعل في الساحة السياسية”.

ونفى قدودة أن تكون التصريحات المتناقضة لأبرز الشخصيات في الحركة تؤثر في عمل اللجنة الذي أكد أنه مختصر في التحضير لمؤتمر ديمقراطي وفتح النقاش على مستوى عريض جدا داخل الحركة.

وتجدر الإشارة أن وثيقة مسربة عن اللجنة تخص شروط الترشح لمنصب رئاسة الحركة تضمنت مادتها الخامسة أنه يشترط أن تكون سن المترشح أربعين سنة كاملة عند عقد المؤتمر، وأن يكون قد مارس عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون معروفا بعطائه الفكري والتربوي والسياسي والحركي، وثابتا على خط الحركة، ويكون له القدرة على التجميع والتسيير، ما يعني حرمان الجيل الجديد لحس من الترشح.