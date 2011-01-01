هذه هي أوقات العمل خلال شهر رمضان

بواسطة المسار العربي / أ.م

حددت المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والادارات العمومية، خلال شهر رمضان القادم لعام 1439 هجري ،وهذا من يوم الأحد الى يوم الخميس . وأوضح بيان للمديرية أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا (7سا و30 د) الى الساعة الثانية والنصف زوالا (14 سا و30 د )بالنسبة لولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الاغواط، بسكرة والوادي،أما بالنسبة للولايات الاخرى، فان أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساء. وأضاف نفس المصدر أنه "سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك".