استغلال الأراضي الفلاحية.. وإلا القانون

بواسطة المسار العربي / أ.م

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي الأحد بالبيض على ضرورة انطلاق المستفيدين من الأراضي الفلاحية عبر الوطن في استصلاحها و استغلالها محذرا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أولئك الذين لم يباشروا عمليات الاستصلاح. و قال الوزير لدى زيارته لمستثمرة فلاحية في طور الاستصلاح بمنطقة بريزينة أنه " يتم تسخير كل الإمكانيات لمرافقة المستثمرين بالقطاع الفلاحي" مشير الى أن "الدولة تراهن على الفلاحة كقطاع استراتيجي لتحقيق التنمية والامن الغذائي". كما أكد بوعزقي على ضرورة تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية المنتجة "التي لا يحوز أصحابها على سند قانوني". وتفقد الوزير في مستهل زيارته لولاية البيض مستثمرة فلاحية تابعة لأحد الخواص بمنطقة بريزينة طور الاستصلاح تتربع على مساحة 20 الف هكتار. وتم في مرحلة أولى استصلاح 2000 هكتار خصص منها 450 هكتار لإنتاج بذور البطاطا و 450 هكتار لزراعة الاعلاف. ولدى استماعه لعدد من موالي الولاية الذين طرحوا انشغال "نقص الاعلاف وعدم توجيهها الى المستحقين الحقيقين" أكد السيد بوعزقي أن "الوزارة تعمل على تصفية القطاع من المضاربين والانتهازيين وتوجيه الدعم للموال الحقيقي". وواصل الوزير زيارته للولاية بمعاينة مشروع المركز الجهوي للحوم الحمراء الجاري انجازه ببلدية بوقطب ومشروع مركز تخزين الحبوب طور الانجاز بعاصمة الولاية إضافة الى تفقد عدد من المستثمرات الفلاحية.