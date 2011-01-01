نفط.. سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 66ر70 دولارا

بواسطة المسار العربي / ق.إ

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 66ر70 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله الأربعاء الفارط، حيث كان 47ر70 دولارا، حسب ما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني. وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري . وقد أنهت أسعار الذهب الأسود الأسبوع مرتفعة، حيث سجلت عقود خام برنت 87ر74 دولارا مرتفعة ب 25ر1 دولار مقارنة بما سجلته في جلسة الاغلاق ليوم الخميس. أما العقود الآجلة لخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط فقد سجلت 72ر69 دولار مرتفعة ب 29ر1 دولارا و هو اعلى مستوى لها منذ نهاية 2014. تجدر الاشارة الى ان مستوى الامتثال لمنظمة الدول المصدرة للنفط و شركاءها قد سجل "مستوى قياسيا" جديدا حيث بلغ 149 بالمئة خلال شهر مارس 2018 فيما وصل في فبراير الفارط الى 138 بالمئة. يذكر ان منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 . وقرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية . وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط في تقريرها الشهري ان يصل حجم العرض خارج أوبك الى 71ر1 مليون برميل في اليوم على اساس سنوي مسجلا ارتفاعا ب 08ر0 مليون برميل في اليوم.