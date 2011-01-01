النعامة تكرم المخرج الشاب قادة قبيز

بواسطة المسار العربي / ك.ب

كرمت أمس الأول ولاية النعامة المخرج المسرحي والسينمائي الشاب قادة قبيز ورئيس الجمعية الولائية الشموع الثقافية ، وقد جاء تكريم هذا الفنان من طرف والي ولاية النعامة محمد حجار وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بمقر الولاية رفقة الأسرة الإعلامية بالولاية وبحضور السلطات الأمنية والعسكرية نظير تشريفه للولاية والجزائر ككل بعد نيله المركز الأول عربيا في المجال الإبداع الفني لجائزة الشباب العربي المتميز تحت رعاية جامعة الدول العربية وتشجيعا لما يقدمه في الساحة الثقافية بالولاية. وصرح المخرج المتميز قادة قبيز على هامش هذا التكريم أن هذه المحطة والتتويج العربي سيكون بمثابة إضافة وانطلاقة جديدة في أعماله الفنية السينمائية والمسرحية التي تتطلب منه العمل والمثابرة إلا أن قلة الجانب المادي قال قبيز: "يؤثر في عملنا ويبقى التحدي مادامت هناك إرادة ومحبة أقوى من ذلك رفقة فناني جمعية الشموع الثقافية تحت شعار " روح تحدي الشباب"، كاشفا في السياق عن تحضيره لأعمال فنية وسينمائية متميزة ستشرف الجزائر وطنيا وعربيا.