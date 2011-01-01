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إيمري يوضح رغبة مبابي قبل الانضمام للبياسجي
35 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشف أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رغبة كيليان مبابي لاعب الفريق، قبل الانضمام إلى قلعة حديقة الأمراء، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال ايمري في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "مبابي كان يرغب في الانتقال لريال مدريد أو برشلونة مطلع الموسم الحالي".وأضاف إيمري: "عندما قابلت كيليان ووالده، أفصح لي اللاعب عن رغبته في الانتقال لريال مدريد أو برشلونة قبل الانضمام لباريس سان جيرمان، ولكني أخبرته بأنه يحتاج للاستمرار في فرنسا".وتابع: "تاريخيا هذه النوعية من اللاعبين الفرنسيين أصحاب الـ 18 عاما يغادرون فرنسا، لذا على البلد أن تكون فخورة بامتلاك مبابي في سان جيرمان".

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