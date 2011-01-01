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كارديف سيتي يعود رسميا للبريمييرليغ
36 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ضمن اليوم كارديف سيتي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله سلبيًا، مع ريدينغ ليصبح ثاني المتأهلين من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم. وأنهى كارديف الدوري برصيد 90 نقطة وبفارق نقطتين عن فولهام ثالث الترتيب الذي تعرض لخسارة مفاجئة 3-1 أمام برمنغهام سيتي في الجولة الأخيرة للمسابقة. وسيظهر كارديف في دوري الأضواء لأول مرة منذ موسم 2013-2014. يشار إلى أن وولفرهامبتون حسم صعوده للبريمييرليغ من قبل، بعد تصدره لجدول الترتيب برصيد 101 نقطة.

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