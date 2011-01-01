ليكراب يطالبون ببقاء أيت جودي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عاد مولودية بجاية إلى دوري الأضواء الجزائري، بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية، إثر تغلبه اول امس على ضيفه شباب باتنة بهدف دون رد ، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة. ورفع مولودية بجاية رصيده إلى 56 نقطة، متقدما بـ7 نقاط عن جاره شبيبة بجاية، صاحب المركز الرابع، قبل جولتين من ختام الموسم. وتصعد الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب، إلى دوري الأضواء، في حين تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة، إلى دوري الهواة. وتتنافس أندية، جمعية عين مليلة، وأهلي برج بوعريريج، وشبيبة بجاية، على التأشيرتين المتبقيتين للصعود، في حين هبط شباب عين فكرون رسميا، إلى القسم الأسفل، في انتظار التعرف على مرافقيه. وطالب أنصار المولودية البجاوية من إدارة الفريق بضرورة الاحتفاظ بالمدرب الحالي ايت جودي والذي عبر عن سعادته الكبيرة بهذا الانجاز والذي حسبه ساهم فيه الجميع.