Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

مولودية بجاية تعود لحظيرة الكبار

ليكراب يطالبون ببقاء أيت جودي
45 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عاد مولودية بجاية إلى دوري الأضواء الجزائري، بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية، إثر تغلبه اول امس على ضيفه شباب باتنة بهدف دون رد ، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة. ورفع مولودية بجاية رصيده إلى 56 نقطة، متقدما بـ7 نقاط عن جاره شبيبة بجاية، صاحب المركز الرابع، قبل جولتين من ختام الموسم. وتصعد الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب، إلى دوري الأضواء، في حين تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة، إلى دوري الهواة. وتتنافس أندية، جمعية عين مليلة، وأهلي برج بوعريريج، وشبيبة بجاية، على التأشيرتين المتبقيتين للصعود، في حين هبط شباب عين فكرون رسميا، إلى القسم الأسفل، في انتظار التعرف على مرافقيه. وطالب أنصار المولودية البجاوية من إدارة الفريق بضرورة الاحتفاظ بالمدرب الحالي ايت جودي والذي عبر عن سعادته الكبيرة بهذا الانجاز والذي حسبه ساهم فيه الجميع.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 