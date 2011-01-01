زرقان على صفيح ساخن

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سقط أمسية أمس فريق وفاق سطيف أمام مضيفه تيبي مازيمبي بنتيجة 1-4، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بملعب مازمبي . ويحتل مازيمبي الصدارة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل الدفاع الجديدي المركز الثاني رفقة مولودية الجزائر برصيد نقطة واحدة، أما وفاق سطيف فيتواجد في ذيل الترتيب، دون رصيد. وستجري الجولة الثانية لهذه المنافسة يوم الثلاثاء 15 ماي حيث تجمع المباراة الأولى بسطيف وفاق سطيف و مولودية الجزائر، فيما تجري المباراة الثانية بالمغرب بين الدفاع الجديدي و تي بي مازيمبي. وعلمنا من مصادر مقربة من بيت الوفاق ان الرئيس حسان حمار غضب كثيرا من لاعبيه ويعتزم إنهاء مهام المدرب مالك زرقان .