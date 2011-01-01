جمعيتا بجاية و مستغانم تمتعان الجمهور العاصمي

بواسطة المسار العربي /ق.ث

أحيت جمعيتا الموسيقى الأندلسية "أحباب الصادق البجاوي" من بجاية و "إبن باجة" من مستغانم بالجزائر العاصمة حفلا فنيا بحضور جمهور غفير في اطار المهرجان الوطني العاشر للموسيقى الأندلسية "الصنعة". و احتضن قصر الثقافة مفدي زكرياء هذا الحفل حيث لاقى استحسان الجمهور الذي استمتع لقرابة ساعتين بما قدمته الفرقتان من النوبات على غرار "الغريب" و "مزج" و "مية" و "رصد الظل". و قد أبهرت جمعية "أحباب الصادق البجاوي" التي تضم 17 عازفا الجمهور بأدائها في بداية الحفل و روعة الأشعار الملقاة على وزن نوبة الغريب حيث قدمت اغاني "مشى عليا غريب" و "كنا في عشقه" (المصدر) و عليا عهود" (البطايحي) و يا محرق بالنار وجه محبه" و غيرها من الأغاني التي يزخر بها رصيد الفرقة و تراث الأندلسي عموما. أما في الفقرة الثانية قدمت جمعية "إبن باجة" عروضا تناولت فيها برنامجا منوعا و ثريا من بينها مقطوعات "أنا جسمي فنى" و "يا من صاد صيدا" و "البعاد أمر صعب" و "إن جاءك الربيع" و "نيران قلبي" و "الله يهديك" تناوب على تأديتها العديد من الأصوات الرجالية و النسائية التي أضفت عليها لمسة جمالية كما تمكن الحضور الذي صفق مطولا لأداء الفرقتين من متابعة كلمات الأغاني على الشاشة. و عرفت السهرة أيضا تكريم شيخ الحوزي الراحل، فريد وجدي (1931-2001) حيث تم عرض فيلم وثائقي من إعداد و إخراج الباحث في الموسيقى و رئيس المجلس الوطني للفنون و الآداب، عبد القادر بن دعماش. و سيحتضن المهرجان العاشر للموسيقى الأندلسية "الصنعة" الذي يستمر إلى غاية السادس مايو، سهرة امس السبت فرقتي "بيبان الأندلس" من برج بوعريريج و "الجنادية" من بوفاريك كما يعتزم القائمون على المهرجان تكريم الفنان الراحل، مصطفى بحار.