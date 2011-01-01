افتتاح تظاهرة "ربيع الفنون" بالجزائر العاصمة

بواسطة المسار العربي /ق.ث

افتتحت بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة تظاهرة "ربيع الفنون" التي تجمع أعمال ازيد من 100 رسام و نحات من مختلف مناطق الوطن. كما يضم هذا المعرض الكبير الذي نظمته وزارة الثقافة فضاءات مخصصة لعشرة أروقة اختارت كل منها فنانين لعرض أعمالهم.

و افتتحت الطبعة الاولى من هذه التظاهرة من طرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بحضور وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، و كذا والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ بالإضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر العاصمة.

كما شهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن الأمن الوطني و الدفاع الوطني و الجمارك و كذا عن قطاع المالية.

و تم تجهيز قاعات قصر الثقافة مفدي زكريا على شكل أروقة لعرض أعمال الرسامين منهم اسمهان مزوار من تلمسان و هادية هجرس من تيارت وحامية عبد العالي من ورقلة و كريم تيدافي من تيبازة و كذا محمد شافع وزاني.

وعرض هؤلاء الفنانين أعمالا من مختلف المدارس الفنية بدء من المدرسة الواقعية إلى العصرية مرورا بالتجريدية والشرقية.

من جهته أكد وزير الثقافة أن هذه التظاهرة تهدف إلى "توفير فضاء للقاء و التبادل بين مهني" الفنون التشكيلية مع تحديد فاعلي هذا التخصص.

كما شهدت هذه التظاهرة كذلك عرض أعمال للنحت منها أعمال لأحد أعمدة النحت الجزائريين، محمد ماسن، وأخرى متميزة للنحات الشاب رشيد موفق من باتنة.

ومن بين الأروقة المشاركة في هذه التظاهرة "أروقة الياسمين" التي عرضت أعمالا لعشرين فنانا منهم كنزة بورنان وأورزا تانيم وحسيبة حفيظ ومصطفى نجاعي.

من جهتها عرضت أروقة "سين آرت" أعمالا لمالك صالح ورشيد جمعي وباردي وحسان دريسي وكريم مزياني إضافة إلى ياسر عامر في حين اختارت أروقة "سيريوس" أعمالا لكريم سرغوة وفالانتينا غانم والمصور الفنان التشكيلي ميزو.

من جهة أخرى وفي إطار هذا المعرض سيتم تنظيم يوم إعلامي حول سوق الفن يوم 10 مايو من أجل مناقشة المواضيع المتعلقة بحماية الفنان وإنجاز الأعمال.

وستستمر فعاليات هذه التظاهرة "ربيع الفنون" التي تشهد عرض 500 عملا إلى غاية 12 مايو.