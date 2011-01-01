ارتفاع ايرادات حديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة الى ازيد من 168 مليون دج خلال سنة 2017

بواسطة المسار العربي /ح.ز

ارتفعت ايرادات حديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة خلال سنة 2017 الى ازيد من 168 مليون دج مقارنة بنحو 124 مليون دج خلال سنة 2016 علما ان عدد زائري الحديقة السنة الماضية قارب 1.9 مليون شخص , حسبما علم عن مصالح ولاية الجزائر.

وحققت حديقة التجارب بالحامة خلال السنة الماضية ايرادات فاقت 168 مليون دج تمثل حقوق دخول الزائرين اليها, الذين قارب عددهم 1.9 مليون زائر, مقابل تحقيق ايرادات سنة 2016 بلغت نحو 124 مليون دج و ما يناهز 93 مليون دج خلال سنة 2015.

و حسب أرقام مصالح ولاية الجزائر بخصوص الحديقة فان هذه الأخيرة تكون قد حققت زيادة مالية في ايراداتها بما يزيد عن 76 مليون دج في ظرف ثلاث سنوات و هو ما يمثل نسبة 83 بالمائة.

و كانت مؤسسة تسيير حديقة التجارب قد حولت من الطابع الاداري الى الطابع الصناعي و التجاري بقرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جانفي 2017 , حيث تم تعديل قانونها الاساسي للتحول الى مؤسسة عمومية ولائية خاضعة دائما الى وصاية ولاية الجزائر.

و قامت ولاية الجزائر بدمج 8 مؤسسات عمومية ولائية ذات طابع تجاري و اقتصادي ضمن 4 مؤسسات خلال سنة 2016 كما عدلت في القوانين المسيرة لعديد المؤسسات العمومية الولائية و من بينها حديقة التجارب و ذلك بهدف التحكم الاحسن في تسيير وترشيد نفقات هذه المؤسسات.

و بتحقيق حديقة الحامة للإيرادات المشار اليها فإنها تكون بذلك قد حققت النتائج المرجوة لاسيما و انها اصبحت تحمل الطابع التجاري و الاقتصادي , في انتظار ان تحقق مكسبا اخر وهو حيازة التصنيف العالمي كحديقة للتجارب تضاهي كبريات الحدائق النباتية العالمية.

و حسب ما اكده مدير الحديقة السيد عبد الكريم بولحية فان تقارير لهيئات ووسائط اعلامية دولية مختلفة مهتمة بمجال الحدائق النباتية كانت قد اشارت الى التعداد الهام لزوار و قاصدي حديقة التجارب بالحامة خلال سنة 2017 و الذي قارب 1.9 مليون شخص مقارنة بحدائق اخرى مصنفة عالميا و تمتد على مساحات اكبر من حديقة الحامة و التي ناهز عدد زوارها 2 مليون شخص خلال نفس السنة.

و قال السيد بولحية انه و وفقا لتلك التقارير فان حديقة "كيو" بلندن و التي تعد من كبريات الحدائق العالمية و الممتدة على مساحة تزيد عن 100 هكتار (حديقة الحامة مساحتها في حدود 35 هكتار) استقبلت نحو 2 مليون زائر سنة 2017 , مشيرا الى ان تعداد زوار الحدائق العالمية يعد معيارا مهما في تصنيفها و هو ما يتوفر حاليا بحديقة الحامة.

ندوة دولية, أولى من نوعها, للتعريف بكنوز حديقة الحامة و الهدف تصنيفها "كحديقة عالمية"

نظمت ولاية الجزائر ندوة دولية حول حديقة التجارب بالحامة بحضور ازيد من 150 مشارك من مختصين و خبراء مهتمين بالمجال البيئي و بالحدائق النباتية على وجه الخصوص , على غرار أعضاء من المحافظة الدولية للحدائق النباتية و الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

و يأتي تنظيم هذه الندوة ضمن مسعى مصالح الولاية للتعريف بهذا الفضاء الطبيعي الحيوي و تحضيرا لعملية تصنيفه كحديقة عالمية.

و عرفت اشغال الندوة التي اقيمت بفندق السوفيتال بالعاصمة عرض عدة محاضرات تتمحور حول شعار "دور حديقة التجارب بالحامة و الحدائق النباتية العالمية في الحفاظ على الانواع النباتية و الحيوانية بمحيطها و خارج محيطها".

و كان مدير الحديقة السيد بولحية قد صرح في وقت سابق ان المحاضرات التي ستقدم خلال هذه الندوة ستكون بحضور خبراء دوليين ( انجلترا و فرنسا و ايطاليا و اسبانيا ) يمثلون اهم المختصين الدوليين المعروفين في المجال البيئي و البيطري و المهتمين بحدائق الضفة المتوسطية و الحدائق العالمية.

و تضمن برنامج الندوة الرامية الى التعريف باهمية الغطاء النباتي الموجود في الحديقة و الذي يؤهلها الى ان تكون في مصاف الحدائق العالمية , ندوات و ورشات تقنية حول عملية جرد الانواع و مختلف الاصناف النباتية التي تضمها الحديقة حيث ستستغل نتائج هذه الورشات --حسب المتحدث-- في مشروع جرد الممتلكات الطبيعية للحديقة و الذي اطلقه المجلس العلمي التابع لها خلال سنة 2017.

و حسب مصالح الولاية فان الجزائر لم تنضم للمحافظة الدولية للحدائق النباتية ولم تصنف من قبل هذه الاخيرة فيما يؤكد السيد بولحية ان "أيا كانت المرتبة التي ستتحصل عليها الحديقة فإن ذلك سيحفز المجلس العلمي (الذي نصبه والي الجزائر العاصمة منذ 5 أشهر) و كذا الطاقم التقني للحديقة على مضاعفة جهودهم لتحسين هذه المرتبة".

و عرفت الورشات الجانبية التي نظمت خلال ثلاثة ايام على هامش تنظيم الندوة احصاء انواع نباتات الحديقة وتم تشكيل ملف لتصنيف الحديقة لإدراجه ضمن المحافظة الدولية للحدائق النباتية.