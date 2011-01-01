سوق أهراس... منح تراخيص البناء لمباشرة وتثبيت ورشات 15 مشروعا استثماريا في عديد قطاعات النشاط

بواسطة المسار العربي /ق.ك

تم منح تراخيص البناء لفائدة مستثمرين لمباشرة وتثبيت ورشات 15 مشروعا استثماريا بولاية سوق أهراس , حسب ما علم لدى مصالح الولاية.

و أوضح ذات المصدر أنه تم منح هذه التراخيص ليتمكن المستثمرون المستفيدون من إقامة سياج للقطع الأرضية التي ستحتضن مشاريعهم والشروع في الأشغال الأولى شريطة احترام قواعد التعمير والبناء.

وأضافت مصالح الولاية أنه تم تحديد مهلة ستة أشهر لمعاينة مدى تقدم الأشغال في المشروع الممنوح وفي حال ثبوت عدم جدية المستثمر سيتم إلغاء الترخيص بالبناء مباشرة من طرف والي الولاية ويسترجع العقار.

و تتنوع المشاريع التي حظيت بقرارات تراخيص للبناء لتشمل كل من مركز تجاري ونزل على الطريق (موتال) ومركب سياحي وذلك ببلديات سوق أهراس وسدراتة و مداوروش وكذلك مشاريع ذات طابع اقتصادي على غرار وحدة لإنتاج البطاطس الجاهزة و وحدة لإنتاج مواد التنظيف و أخرى لتعبئة المياه المعدنية والمشروبات الغازية غير الكحولية بالإضافة إلى مخبزة صناعية و وحدة لتغليف المواد الغذائية.

و يتعلق الأمر كذلك بوحدة لصناعة أنابيب الغاز والماء و إعادة تهيئة لوحدة إنتاج الحليب وكذا إعادة تهيئة لوحدة تبريد وتخزين المواد الغذائية , وفقا لذات المصالح.

و استنادا لمصالح الولاية فقد تم مؤخرا إنشاء مناطق نشاطات عبر بلديات مقرات الدوائر وعددها 10 دوائر بالإضافة إلى الشروع في تهيئة خمس مناطق نشاطات ببلديات بئر بوحوش ووادي الكباريت وسيدي فرج ولحدادة والمراهنة و الشروع في إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بمداوروش المتربعة على 220 هكتارا.

يذكر أنه تم مطلع مارس الأخير توجيه 111 إعذارا لمستثمرين خواص في عديد قطاعات النشاط تقاعسوا ولم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم وهي الاعتذارات التي تخص مستثمرين حاصلين على رخص البناء ولم ينطلقوا في الأشغال والذين لم يتقدموا لاستخراج رخص البناء وكذا المستثمرين الذين أودعوا ملفات الرخصة ولم يرفعوا التحفظات التقنية المطلوبة.