عين تموشنت...قطاع الشباب و الرياضة سيتعزز بنحو 700 سرير عبر عدد من المنشآت الجديدة

بواسطة المسار العربي /ح.ك

سيتعزز قطاع الشباب و الرياضة بولاية عين تموشنت خلال السنة الجارية بنحو 700 سرير عبر عدد من المنشآت الشبانية المرتقب إستلام غالبيتها خلال موسم الإصطياف المقبل, حسبما علم لدى مسؤولي القطاع.

و سيدخل مخيم الشباب الجاري إنجازه ببلدية العامرية حيز الإستغلال خلال الصائفة المقبلة بقدرة إستيعاب تعادل 180 سرير من ضمنها 50سرير عبر الخيم و هي نفس القدرة النظرية التي يوفرها المخيم الصيفي لكل من بني صاف و رشقون اللذان سيدخلان بدورهما حيز الخدمة خلال موسم الإصطياف للسينة الجارية, وفقا لما أوضحه مدير الشباب و الرياضة منصف مرابط.

كما تدعم القطاع مؤخرا ببيت جديد للشباب على مستوى بلدية العامرية تصل طاقة الإستقبال به الى 50سرير يعمل القائمون على القطاع لتجهيزه و وضعه حيز الخدمة خلال موسم الإصطياف للسنة الجارية .

و يعمل القائمون على قطاع الشباب و الرياضة ليكون بيت الشباب الجاري إنجازه على مستوى عاصمة الولاية هو الآخر قيد الإستغلال خلال السنة الجارية خصوصا و أن نسبة الأشغال به تتجاوز 75 بالمائة.

و يوفر هذا الهيكل الشباني قدرة إستقبال تناهز 50سرير تشكل إضافة جديدة للمنشآت التي يتوفر عليها القطاع بالولاية.

و ستشكل مجموع هذه الهياكل الشبانية المرتقب إستيلامها غضون السنة الجارية إضافة "نوعية" لقطاع الشباب و الرياضة بولاية عين تموشنت بطاقة إستقبال إضافية تعادل 700 سرير و هو مكسب للولاية المعروفة بطابعها السياحي و التي أضحت تستقبل سنويا الملايين من المصطافين .

كما ستعزز هذه الهياكل أيضا حلقة التبادلات الشبانية التي تسهر الوزارة الوصية على بلورتها ميدانيا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء الجنوب لإستقبالهم عبر شواطئ الولاية وسط ظروف حسنة و منظمة .