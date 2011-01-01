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عين تموشنت...قطاع الشباب و الرياضة سيتعزز بنحو 700 سرير عبر عدد من المنشآت الجديدة
35 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ح.ك

سيتعزز قطاع الشباب و الرياضة بولاية عين تموشنت خلال السنة الجارية بنحو 700 سرير عبر عدد من المنشآت الشبانية المرتقب إستلام غالبيتها خلال موسم الإصطياف المقبل, حسبما علم لدى مسؤولي القطاع.

 

و سيدخل مخيم الشباب الجاري إنجازه ببلدية العامرية حيز الإستغلال خلال  الصائفة المقبلة بقدرة إستيعاب تعادل 180 سرير من ضمنها 50سرير عبر الخيم و هي  نفس القدرة النظرية التي يوفرها المخيم الصيفي لكل من بني صاف و رشقون اللذان  سيدخلان بدورهما حيز الخدمة خلال موسم الإصطياف للسينة الجارية, وفقا لما  أوضحه مدير الشباب و الرياضة منصف مرابط.

كما تدعم القطاع مؤخرا ببيت جديد للشباب على مستوى بلدية العامرية تصل طاقة  الإستقبال به الى 50سرير يعمل القائمون على القطاع لتجهيزه و وضعه حيز الخدمة  خلال موسم الإصطياف للسنة الجارية .

و يعمل القائمون على قطاع الشباب و الرياضة ليكون بيت الشباب الجاري إنجازه  على مستوى عاصمة الولاية هو الآخر قيد الإستغلال خلال السنة الجارية خصوصا و  أن نسبة الأشغال به تتجاوز 75 بالمائة.

و يوفر هذا الهيكل الشباني قدرة إستقبال تناهز 50سرير تشكل إضافة جديدة  للمنشآت التي يتوفر عليها القطاع بالولاية.

و ستشكل مجموع هذه الهياكل الشبانية المرتقب إستيلامها غضون السنة الجارية  إضافة "نوعية" لقطاع الشباب و الرياضة بولاية عين تموشنت بطاقة إستقبال إضافية  تعادل 700 سرير و هو مكسب للولاية المعروفة بطابعها السياحي و التي أضحت  تستقبل سنويا الملايين من المصطافين .

كما ستعزز هذه الهياكل أيضا حلقة التبادلات الشبانية التي تسهر الوزارة  الوصية على بلورتها ميدانيا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء الجنوب  لإستقبالهم عبر شواطئ الولاية وسط ظروف حسنة و منظمة .

 

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