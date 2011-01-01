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بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل

تكريم مقاعدي قطاع الشباب و الرياضة لولاية المدية
42 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /م.م

اشرفت لجنة الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع الشباب و الرياضة لولاية المدية بمركز التسلية العلمية على حفل تكريم بعض العمال المحالين على التقاعد وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل المصادف لـ 1 ماي من كل سنة وذلك بحضور مدير الشباب و الرياضة ومدير الديوان واطارات واعضاء اللجنة الخدمات الاجتماعية حيث نوه من خلالها بالمجهودات التي بذلها هؤلاء الموظفون طيلة مشوارهم المهني في خدمة القطاع ،اين تم تكريمهم بهدايا تعبر عن عربون وفاء وتقدير لهم من جهتهم المكرمون استحسنوا هذه الالتفاتة الطيبة التي إعتبروها لفنة طيبة وهو ماتجلى خلال تسلمهم لهدايا وشهادات تقديرية

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