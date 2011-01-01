ورشات تكوينية بالمسرح الجهوي لولاية الجلفة

بواسطة المسار العربي / خديجة.ب

فتح المسرح الجهوي لولاية الجلفة أحمد بن بوزيد بابه لهواة و عشاق الفن الرابع من خلال تنظيم ورشات تكوينية من تأطير أساتذة مختصين و ذلك بداية من 2 ماي إلى غاية 6 من نفس الشهر .

وقد تم إختيار ورشة الكتابة الدرامية الكاتب والمؤلف اسماعيل يبرير والفائز بجائزة الشارقة في الكتابة الدرامية سنة 2011 وتم إختياره بعناية لمعرفته بخصوصية المنطقة الأدبية والثقافية وما يمكن تقديمه لمؤسسة ثقافية بحجم مسرح الجلفة من نصوص واعدة ترسم خطها الإبداعي محليا ووطنيا ولما لا دوليا .

وورشة السينوغرافيا للفنان التشكيلي والسينوغراف والأستاذ بكلية الفنون بجامعة زيان عاشور :نفطي سالم خريج المعهد العالي للفنون الدرامية دفعة 2007 الكثير من الأعمال السينوغرافيا بدءا بالمسرح الوطني الى المسارح الجهوية (أم بواقي –قالمة –تيزي وزو- سكيكدة –تمنراست –العلمة..)، و مؤطر لعدة ورشات في مجال السينوغرافيا خلال المهرجانات الوطنية .

في مجال إعداد الممثل تم إختيار المخرج فريمهدي مخرج متمكن في توجيه الممثل أنجز عدة مشاريع مع مسارح جهوية وأعمال تركت أثرها على الساحة الفنية متحصل على جائزة دولية عربية بالأردن شرفت المسرح الجزائري، مايقدمه في هذه الورشة يسهم في صقل المواهب الشابة خاصة الممثلين وتعاملهم مع المخرجين في المستقبل .

ورشة الإلقاء من تنشيط الفنان المسرحي والكاتب سفيان عطية ممثل له ما يقدمه في مجال الإلقاء له مشاركات وطنية وعربية خاصة الهيئة العربية للمسرح /الأردن /مصر ....وغيرها .

إختيار هؤلاء الأساتذة والمبدعين وفي هذه الطبعة الثانية والتى حملت شعار التكوين أساس الإحتراف كضرورة ملحة من أجل تحسين مستوى الفاعلين في المجال الدرامي ...

هذا و يشار إلى أن المسرح الجهوي للجلفة عرف حركية ملحوظة في الآونة الأخيرة تحت إشراف الفنان المسرحي صفراني مصطفى.