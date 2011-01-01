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بلدية وادي قريش

تراكم رهيب للنفايات بمحاذاة سوق هواء فرنسا
41 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / احمد.ب

يشهد المدخل الرئيسي للسوق الجواري الواقع بهواء فرنسا ببلدية وادي قريش،حالة من الفوضى الكبيرة بسبب التراكم الرهيب لأكوام النفايات الناجمة عما يخلفه التجار والباعة بعد نشاطهم التجاري بالسوق،وتأخر مواعيد رفع القمامة من طرف مصالح عمال النظافة بذات البلدية. وحسب سكان المنطقة الذين اشتكوا من انعدام النظافة بواحد من الأسواق الذي كان بالماضي القريب يشهد تنظيما محكما ويضرب به المثل بين أسواق العاصمة الحديثة،من حيث الترتيب والنظافة،اما اليوم فقد تدهورت حالة هذا المرفق وأصبح مكب للنفايات والحشرات والحيوانات الضالة. وعليه يطالب هؤلاء السكان القاطنين بالقرب من هذا المرفق الجهات المعنية الاهتمام أكثر بنظافة محيط السوق وكامل المرافق العمومية وطرقات البلدية التي أصبحت لاتسر الناظرين،خاصة وان النفايات والقمامة أصبحت في السنوات الأخيرة ديكور بمثابة تزينه النفايات وأكوام الزبالة المنتشرة في كل الأرجاء وهذا دون أن تتحرك السلطات المسئولة،خاصة وان الأمراض والأوبئة أصبحت منتشرة في الوسط السكاني،وبالتالي فسكان منطقة هواء فرنسا يطالبون المجلس البلدي الإسراع في تنظيف الأحياء وتنظيم حملات تطوعية يشارك فيها الجميع من اجل مدينة نظيفة.

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