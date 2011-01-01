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وزارة التجارة تتخذ عدة إجراءات للمحافظة على الأسعار خلال شهر رمضان
38 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.و

أكد وزير التجارة سعيد جلاب انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير كل السلع ذات الاستهلاك الواسع بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان القادم. وأعلن الوزير انه سيتم فتح أسواق جوارية أربعة أيام قبل بداية الشهر الفضيل تعرض فيها سلع بأسعار جد معقولة. وأوضح الوزير في هذا الخصوص "انه تم اتخاذ عدة إجراءات للمحافظة على استقرار الأسعار من ضمنها فتح أسواق جوارية ووضع آلية للاطلاع على الأسعار ومراقبتها بشكل يومي تسمح لنا بالتدخل في حال وجود تجاوزات تضر بالمستهلك".

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