وزارة الصحة تتأسف لرفض ضمان الحد الأدنى من الخدمة

بواسطة المسار العربي / م.ص

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الجمعة، مجددا الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي بـ"الحكمة" متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة مذكرة بأنه "تم التكفل" بمطالبهم.

وأكدت الوزارة "التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة" متأسفة في بيان ل"كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى ابقاء الوضع على حاله ".

وذكرت بأن المقيمين في العلوم الطبية "أطباء ممارسون يتابعون تكوين ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة"

وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة اضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة (وضع غير مسبوق) في تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن "وقف دفع أجور الاطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر ب3 يوليو 2011 المتضمن القانون الاساسي للمقيم في العلوم الطبية" مؤكدة أنه "سيتم دفع الأجور "فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم".

ونوهت الوزارة بالتصرف الصحيح والمسؤول لمن التحقوا بمصالحهم واستأنفوا نشاطاتهم من بين الطاقم الطبي" مشيدا بعمال الصحة باختلاف فئاتهم لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة على كل "الجهود والتضحيات".

وذكّرت الوزارة الأطباء المقيمين بأنه قد تم التكفل بمطالبهم, مؤكدة في هذا الصدد على تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقائها الأول بتاريخ 23 أبريل, و مراجعة مدة الخدمة المدنية, واقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية, تختلف حسب المنطقة, وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.

وذكرت الوزارة أيضا بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على "المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص", وضمان "سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا" في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمينإلى قطاع الصحة.

وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع, من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب و الهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع, وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.