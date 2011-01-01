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صناعة الصلب المسطح بالجزائر سيعزز قطاع تركيب السيارات
56 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.إ

أكد الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم خير الدين مجوبي بسطيف أن الشروع المرتقب في صناعة الصلب المسطح بالجزائر سيضفي "ديناميكية جديدة في مجال قطاع تركيب السيارات في الجزائر ".

 

و أوضح ذات المسؤول على هامش أشغال اليوم التقني حول المواد  البلاستيكية المستعملة في مجال صناعة السيارات المنظم بقاعة المحاضرات مولود  قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس (سطيف1 ) من طرف المجمع الجزائري للتخصصات  الكيميائية بحسين داي (الجزائر العاصمة) و الإتحاد المهني لصناعة السيارات و  الميكانيك, أن الشروع خلال السنة الجارية في صناعة مادة الصلب المسطح الذي يستخدم في صناعة هياكل السيارات بمصنع الحجار (عنابة) و مصنعين آخرين بالبلاد  من شأنه أن يعطي "دفعا قويا و يرفع من نسبة الإدماج في هذا المجال".

 

و أضاف المتحدث أن العمل جاري الآن على مستوى 3 ثلاثة أصعدة تتمثل في إلزام  مركبي السيارات لرفع نسبة الإدماج و إلزام كل مستورد لقطع الغيار بصنع جزء  منها في الجزائر و دعم الصناعات التحضيرية على غرار صناعة الصلب المسطح الذي  يعد أهم مادة أولية لصناعة هيكل السيارة.

و أفاد الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم أن تركيب السيارات هو وسيلة  للوصول إلى صناعتها مضيفا بأن دفاتر الشروط تلزم مركبي السيارات بحد معين من  نسبة الإدماج.

و أشار نفس المسؤول في هذا السياق إلى أن وزارة الصناعة و المناجم هي في  مرحلة الانتهاء من إعداد دفتر شروط المتعلق بصناعة قطع الغيار .

و أبرز ذات المسؤول أن هذا اللقاء يندرج ضمن مساعي التنسيق بين وزارتي  الصناعة و المناجم و التعليم العالي و البحث العلمي من أجل استغلال البحث  العلمي و الإطارات العلمية لدعم الصناعة التحويلية في الجزائر مشيرا إلى أن  لقاء اليوم بسطيف خصص لمادة البلاستيك المستعملة بنسبة تفوق ال30 بالمائة في  صناعة السيارة و أن اختيار ولاية سطيف جاء بحكم أنها تعد من الأقطاب الصناعية في مادة البلاستيك .

من جهته صرح الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية عبد  الغاني بن بتقة أن هذا اللقاء جاء في سياق القرارات الحكومية التي تخص  تطوير و رفع نسبة الإدماج في مجال تركيب السيارات مشيرا إلى أن الفروع الأربعة  للمجمع الذي يشرف عليه المتمثلة في صناعة الدهن و صناعة الزجاج و صناعة  البلاستيك و صناعة مواد الصيانة بإمكانها المساهمة الفعالة في تحقيق هذا المبتغى في ظل  القوانين السارية المفعول و التي تقرض على مركبي السيارات بأن  تصل نسبة الاندماج إلى 40 بالمائة .

و كشفت بدورها رئيسة الإتحاد المهني لصناعة السيارات و الميكانيك السيدة  لطيفة تركي أن اللقاء يهدف لخلق ديناميكية في القطاع يعد استمرارا  لمختلف اللقاءات التي أجريت و كان أولها متعلق بإعداد تقرير حول مادة  البلاستيك المستعملة في صناعة السيارات و أهميتها و ذلك سنة 2017 و ثانيها  صالون للناشطين في مادة البلاستيك المستعملة في صناعة السيارات .

وقد حضر لقاء اليوم العديد من المهتمين بالمجال و قد تضمن ثلاث موائد مستديرة  تناولت "أجزاء البلاستيك المستعملة في السيارة" من تنشيط ممثل شركة رونو  لصناعة السيارات و الرئيس المدير العام لمجمع البلاستيك و المطاط بسطيف و أحد  المناولين المحليين المهتمين بقطاع السيارات في حين تضمنت المائدة المستديرة  الثانية موضوع "الإستراتيجية التمهيدية في مجال الصناعة المحلية" من تنشيط ممثل وزارة الصناعة و المناجم و ممثل عن غرفة التجارة و الصناعة.

و قد تناولت المائدة المستديرة الثالثة "العلاقة بين الجامعة و المؤسسات" من  تنشيط خبراء من جامعة سطيف1 .

 

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