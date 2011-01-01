صناعة الصلب المسطح بالجزائر سيعزز قطاع تركيب السيارات

بواسطة المسار العربي / ق.إ

أكد الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم خير الدين مجوبي بسطيف أن الشروع المرتقب في صناعة الصلب المسطح بالجزائر سيضفي "ديناميكية جديدة في مجال قطاع تركيب السيارات في الجزائر ".

و أوضح ذات المسؤول على هامش أشغال اليوم التقني حول المواد البلاستيكية المستعملة في مجال صناعة السيارات المنظم بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس (سطيف1 ) من طرف المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية بحسين داي (الجزائر العاصمة) و الإتحاد المهني لصناعة السيارات و الميكانيك, أن الشروع خلال السنة الجارية في صناعة مادة الصلب المسطح الذي يستخدم في صناعة هياكل السيارات بمصنع الحجار (عنابة) و مصنعين آخرين بالبلاد من شأنه أن يعطي "دفعا قويا و يرفع من نسبة الإدماج في هذا المجال".

و أضاف المتحدث أن العمل جاري الآن على مستوى 3 ثلاثة أصعدة تتمثل في إلزام مركبي السيارات لرفع نسبة الإدماج و إلزام كل مستورد لقطع الغيار بصنع جزء منها في الجزائر و دعم الصناعات التحضيرية على غرار صناعة الصلب المسطح الذي يعد أهم مادة أولية لصناعة هيكل السيارة.

و أفاد الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم أن تركيب السيارات هو وسيلة للوصول إلى صناعتها مضيفا بأن دفاتر الشروط تلزم مركبي السيارات بحد معين من نسبة الإدماج.

و أشار نفس المسؤول في هذا السياق إلى أن وزارة الصناعة و المناجم هي في مرحلة الانتهاء من إعداد دفتر شروط المتعلق بصناعة قطع الغيار .

و أبرز ذات المسؤول أن هذا اللقاء يندرج ضمن مساعي التنسيق بين وزارتي الصناعة و المناجم و التعليم العالي و البحث العلمي من أجل استغلال البحث العلمي و الإطارات العلمية لدعم الصناعة التحويلية في الجزائر مشيرا إلى أن لقاء اليوم بسطيف خصص لمادة البلاستيك المستعملة بنسبة تفوق ال30 بالمائة في صناعة السيارة و أن اختيار ولاية سطيف جاء بحكم أنها تعد من الأقطاب الصناعية في مادة البلاستيك .

من جهته صرح الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية عبد الغاني بن بتقة أن هذا اللقاء جاء في سياق القرارات الحكومية التي تخص تطوير و رفع نسبة الإدماج في مجال تركيب السيارات مشيرا إلى أن الفروع الأربعة للمجمع الذي يشرف عليه المتمثلة في صناعة الدهن و صناعة الزجاج و صناعة البلاستيك و صناعة مواد الصيانة بإمكانها المساهمة الفعالة في تحقيق هذا المبتغى في ظل القوانين السارية المفعول و التي تقرض على مركبي السيارات بأن تصل نسبة الاندماج إلى 40 بالمائة .

و كشفت بدورها رئيسة الإتحاد المهني لصناعة السيارات و الميكانيك السيدة لطيفة تركي أن اللقاء يهدف لخلق ديناميكية في القطاع يعد استمرارا لمختلف اللقاءات التي أجريت و كان أولها متعلق بإعداد تقرير حول مادة البلاستيك المستعملة في صناعة السيارات و أهميتها و ذلك سنة 2017 و ثانيها صالون للناشطين في مادة البلاستيك المستعملة في صناعة السيارات .

وقد حضر لقاء اليوم العديد من المهتمين بالمجال و قد تضمن ثلاث موائد مستديرة تناولت "أجزاء البلاستيك المستعملة في السيارة" من تنشيط ممثل شركة رونو لصناعة السيارات و الرئيس المدير العام لمجمع البلاستيك و المطاط بسطيف و أحد المناولين المحليين المهتمين بقطاع السيارات في حين تضمنت المائدة المستديرة الثانية موضوع "الإستراتيجية التمهيدية في مجال الصناعة المحلية" من تنشيط ممثل وزارة الصناعة و المناجم و ممثل عن غرفة التجارة و الصناعة.

و قد تناولت المائدة المستديرة الثالثة "العلاقة بين الجامعة و المؤسسات" من تنشيط خبراء من جامعة سطيف1 .