أسعار النفط عند عتبة 75 دولارا

بواسطة المسار العربي / ق.إ

ارتفعت أسعار النفط حوالي 2 بالمائة وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات مع بقاء الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران. وقال متعاملون لوكالة "رويترز" للأنباء إن سوق النفط تلقى دعما مع اقتراب مهلة تنتهي في الثاني عشر من مايو للإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4 بالمائة. وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 بالمائة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 بالمائة.