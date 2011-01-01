القبض على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية جيجل

بواسطة المسار العربي / م.ش

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت بولاية جيجل، القبض على إرهابيين اثنين خطيرين، ويتعلق الأمر بكل من حشود محمد المكنى أبو وائل وخطاب سمير المكنى أبو خالد، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات القوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية النوعية المتواصلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 05 ماي 2018، القبض على إرهابيين خطيرين .

ويتعلق الأمر بكل من حشود محمد المكنى أبو وائل وخطاب سمير المكنى أبو خالد اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و1996 على التوالي.

المجرمان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن ذخيرة مملوءة.

وبهذا، ترتفع الحصيلة الإجمالية لهذه العملية التي انطلقت بداية شهر أبريل والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد ثمانية إرهابيين، حيث تم القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على خمسة آخرين، في حين سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة استجابة لطلب عائلتيهما. فيما تم أيضا استرجاع سبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات التفجير، إضافة إلى كشف وتدمير عدد من المخابئ.

يجدر التذكير بأن عائلة الارهابي ف. صالح المكونة من 10 أفراد كانت قد سلّمت نفسها خلال نفس العملية للسلطات العسكرية بنفس المنطقة.

وتؤكد هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة، مرة أخرى، على إصرار وعزم الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية، كما تؤكد على نجاعة المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مساعيها ومبادراتها قصد اجتثاث هذه الظاهرة على غرار نداءات وزارة الدفاع الوطني الموجهة لبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمع.