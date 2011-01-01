الجزائر تحقق نتائج "استثنائية" في معالجة مرض السيدا

بواسطة المسار العربي / ق.ص

حققت الجزائر نتائج "استثنائية" في معالجة فيروس فقدان المناعة المكتسبة الايدز حيث انتقلت من 48 % الى 76 % خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2016, حسبما اكده بالجزائر العاصمة ممثل البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول السيدا بالجزائر عادل زدام.

و اوضح زدام خلال عرض دراسة حول معارف الشباب الجزائري بمرض فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدا ان "الجزائر قد حققت نتائج استثنائية في مجال معالجة مرض السيدا و ان النتائج موجودة لأنه قلما نجد اشخاصا يصلون الى المرحلة المتأخرة من المرض و ذلك بفضل التشخيص المبكر الذي قلص بشكل فعلي من اخطار نقل الفيروس" .

و اضاف ان الجزائر قد حققت هذه المكتسبات بفضل تجسيد المخطط الوطني الاستراتيجي لمرض فقدان المناعة المكتسبة السيدا و هدف 90.90.90 لبرنامج الامم المتحدة لمكافحة السيدا (الذي انطلق منذ 2014) و ينتهي في سنة 2030.

كما اشار الى ان "التسعينات الثلاثة لبرنامج الامم المتحدة للسيدا تتمثل في اهداف محددة من اجل وضع حد للسيدا في افاق 2030 و ان ال90 الاولى تعني ان 90 % من الاشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة يعرفون وضعيتهم و ال90 الثانية تعني ان 90 % من المرضى الذين يعرفون وضعيتهم يوجدون تحت العلاج و ال90 الثالثة تعني ان 90 % من الاشخاص الذين يوجدون تحت العلاج لديهم حمل فيروسي في الجسم غير قابل للكشف اي ان هؤلاء الاشخاص يعيشون لمدة اطول و لا ينقلون العدوى لأشخاص اخرين".

و تابع قوله السيد زدام ان تقرير برنامج الامم المتحدة لمكافحة السيدا يشير الى ان الجزائر قد بلغت ال90 الثانية و هي اخضاع المرضى للعلاج بالنظر الى سياستها الوطنية في العلاج التي تم اطلاقها منذ سنة 1998 على حساب صندوق الدولة مما سمح بإنشاء 15 مركزا للعلاج و توفير العلاج لأكثر من 11034 شخصا الى غاية نهاية 2017.

و خلص ممثل برنامج الامم المتحدة في الاخير الى القول بان الجزائر بصدد تحقيق التسعينات الثلاثة قبل سنة 2020 اي قبل الموعد (2030) مؤكدا على "اهمية الاستثمار في الجانب الوقائي من خلال تصور دراسات تشرك الشباب من اجل توفير المعطيات من اجل مواجهة اكثر فاعلية لهذا الداء".