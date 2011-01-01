رشدي رضوان يفتك ذهبية السيناريو بـ “سنونوات أيلول”

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حاز الشاعر والإعلامي رشدي رضوان على الجائزة الذهبية عن أحسن سيناريو في مهرجان واسط الدولي للأفلام القصيرة بالعراق عن سيناريو “سنونوات أيلول”، حيث أعلن المهرجان لدى اختتامه أمس عن جوائزه، وتوّج عدة أفلام عراقية وأجنية، حيث افتك رشدي رضوان المركز الأول فيما عاد المركز الثاني للعراقي حسن العزاوي عن نص “مرحبا سيلين” والجائزة الثالثة لمواطنه إياد الشاوي عن سيناريو “القدم”. وقد توّج المهرجان السورية نسرين عابدين بالجائزة الأولى عن فيلمها جحيم بارد، فيما عاد المركز الثاني للمخرج نصار الدين من الهند عن فيلم “كوفي نيت”، وعادت الجائزة الثالثة للمخرج حسن صوفان من لبنان عن فيلم “مش معروف”، وتوج أيضا السعودي محمد عرسان بجائزة أحسن إخراج عن فيلمه ثوب عرس والإيراني فؤاد حنون بجائزة أحسن سيناريو عن فيلم حر وجائزة أفضل تصوير / أرواح للمخرج احمد زراقط (لبنان) وجائزة أفضل ممثل / أزمة – للمخرج علي كريم (إيطاليا) وجائزة أحسن مونتاج عادت لفرنسا عن فيلم “فيل على القمر”.