وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال 48 ساعة

بواسطة المسار العربي /أ.ك

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 5 حوادث مرور على المستوى الوطني خلال ال48 ساعة ، حسب ما أفادت به أمس حصيلة لمصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة قد سجلت على مستوى ولاية إليزي بوفاة شخصين (02) وإصابة 02 آخرين بجروح على إثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية ودائرة عين امناس. كما قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ07 أشخاص اختنقوا من جراء استنشاق غاز أكسيد الكربون، المتسرب من وسائل التدفئة وسخان الماء، حيث تم إسعاف 04 أشخاص بالمكان المسمى حي الكاليتوس ببلدية ودائرة قسنطينة و03 أشخاص بالمكان المسمى حي 80 مسكن ببلدية ودائرة عين الدفلة، وتم تحويل الضحايا في حالة جيدة بعد تقديم لهم الإسعافات في مكان الحادث. وتم تسجيل 05 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات بجاية، أم البواقي، وهران والبويرة. للإشارة، فإن وحدات الحماية المدنية سجلت، خلال نفس الفترة، 4860 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.